Curtea de Apel Ploiesti, asteptata sa se pronunte astazi in procesul dintre Laura Codruta Kovesi si Antena 3

Instanta de fond, Tribunalul Bucuresti, a decis in 2015 ca sefa DNA saprimeasca 250.000 de lei daune morale, in dosarul in care a cerut despagubiri de un milion de lei, pentru acuzatiile de musamalizare a anchetei in dosarul lui Mircea Basescu care i-au fost aduse pe postul TV.Curtea de Apel Ploiesti a stabilit pentru 20 martie termenul de pronuntare in dosarul deschis de sefa DNA impotriva postului Antena 3 si a unor angajati a acestuia si care are ca obiect "actiune in raspundere delictuala".In urma cu cinci zile, in 15 martie, instanta a respins o cerere de recuzare depusa de unul dintre parati, dar si o cerere de abtinere formulata de una dintre judecatoarele care fac parte din completul de judecata.Curtea de Apel Ploiesti - a treia Curte de Apel dupa cea din Bucuresti si cea din Pitesti pe rolul careia a ajuns procesul dintre Laura Codruta Kovesi si Antena 3 - trebuie sa ia o decizie in acest dosar in conditiile in care in luna ianuarie a acestui an Laura Codruta Kovesi a depus la Inalta Curte de Casatie si Justitie o plangere privind tergivesarea procesului, plangere care a fost admisa.Sefa DNA a cerut ICCJ sa dispuna continuarea procesului dupa ce, in decembrie anul trecut, acesta fusese suspendat prin decizie a judecatorilor de la Curtea de Apel Ploiesti.In 16 octombrie2015, Tribunalul Bucuresti a decis ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sa primeasca 250.000 de lei daune morale, in dosarul in care a dat in judecata Antena 3, cerand despagubiri de un milion de lei, pentru acuzatiile de musamalizare a anchetei in dosarul lui Mircea Basescu care i-au fost aduse pe post.Tribunalul Bucuresti a admis in parte actiunea Laurei Codruta Kovesi si a obligat in solidar Antena 3 si pe Mihai Gadea, Mugur Ciuvica, Bianca Nae, Radu Tudor si Razvan Savaliuc sa-i plateasca procurorului-sef al DNA 250.000 de lei.Decizia de atunci a fost atacata cu apel, acesta judecandu-se initial la Curtea de Apel Bucuresti. Ulterior, dosarul a fost stramutat, la cerera paratilor, de la Curtea de Apel Bucuresti la Curtea de Apel Pitesti, iar de acolo la Curtea de Apel Ploiesti.Laura Codruta Kovesi a fost prezenta la mai multe sedinte de judecata la Curtea de Apel Ploiesti, de fiecare data sefa DNA fiind asistata de avocat. Aceasta nu s-a adresat niciodata instantei de judecata si a refuzat sa dea declaratii presei pe tema acestui proces.