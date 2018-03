Viorel Hrebenciuc si fiul lui si-ar putea afla marti sentinta in dosarul retrocedarilor de paduri

La ultimul termen al procesului, din 21 februarie, un procuror de la DNA le-a solicitat magistratilor condamnarea tuturor inculpatilor din acest dosar la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala.Astfel, procurorul a cerut o pedeapsa maxima cu executare pentru fostul deputat Viorel Hrebenciuc, acuzat de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta si spalare a banilor. Pedepsa maxima pentru constituirea unui grup infractional organizat este de 10 ani iar pentru spalare de bani este de 12 ani.De asemenea, procurorul a cerut pedepse maxime cu executare si pentru ceilalti inculpati din acest dosar: Andrei Hrebenciuc (constituirea unui grup infractional organizat, instigare la spalare a banilor si complicitate la trafic de influenta), fostul deputat Ioan Adam (instigare la abuz in serviciu, constituirea unui grup infractional organizat, cumparare de influenta), fostul ministru al justitiei Tudor Chiuariu (constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta si spalarea banilor), Lorand Andras Ordog, judecator in cadrul Tribunalului Covasna, Paltin Gheorghe Sturdza (beneficiarul retrocedarii), Iosif Kadas, Constantin Bengescu, Sorin Ion Iacob, Janica Poenaru, Ioan Gheorghe Varga, Daniel Constantin Calugar, Ioan Matasel, Gabriela Rodica Zaharia, Anca Roxana Adam (sotia deputatului Ioan Adam, judecatoare la Tribunalul Brasov), Iulian Durlan (primar al comunei Caiuti, judetul Bacau), Adam Craciunescu (directorul general Romsilva)."Va rog sa aveti in vedere gravitatea deosebita a faptelor retinute in sarcina inculpatilor si sa aveti in vedere si calitatea persoanelor, care au avut atributii in domeniul legislativ, fosti ministri, oameni de afaceri. Vorbim de o valoare foarte mare a prejudiciului, de 300 milioane de euro. Coruptia este o amenintare majora la adresa societatii iar inculpatii au incercat sa corupa pentru a-si atinge scopul", a spus procurorul in sala de judecata.Dosarul retrocedarilor a fost trimis in instanta in ianuarie 2015, procesul avand peste 60 de termene de judecata. In octombrie 2015, Viorel si Andrei Hrebenciuc, dar si fostul deputat Ioan Adam si-au recunoscut vinovatia, solicitand sa fie judecati prin procedura simplificata.