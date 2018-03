CFR Calatori a anulat si astazi 11 trenuri, din cauza vremii

Astfel, raman anulate trenurile IR 1581 si IR 1587 Bucuresti Nord - Constanta si IR 1582 si IR 1588 Constanta - Bucuresti Nord, R 8002 Constanta - Bucuresti Obor, R 8003 si R 8001 Bucuresti Obor - Constanta, R 8011 Bucuresti Obor - Fetesti, R 8012 Fetesti -Bucuresti Obor, R 8212 Constanta - Faurei si R 7373 Faurei - Galati.De asemenea, in Gara de Nord din Capitala cateva trenuri au intarzieri intre 5 si 15 minute.Noi avertizari cod galben de ninsori, polei si intensificari ale vantului au fost emise luni dupa-amiaza de catre Administratia Nationala de Meterorologie (ANM) si vor fi in vigoare pana marti la ora 15.00, respectiv ora 20.00, vizand Capitala si 18 judete din sudul si vestul tarii.Prima avertizare cod galben este in vigoare pana marti la ora 20.00.In acest interval, vor fi perioade cu precipitatii mai ales sub forma de lapovita si ninsoare in cea mai mare parte a tarii, astfel ca pe arii restranse se va forma polei si local se va depune strat de zapada. Vantul va avea intensificari temporare in majoritatea regiunilor cu viteze de 50-60 de kilometri la ora, iar in zona montana inalta rafalele vor depasi 70-80 de kilometri la ora, viscolind si spulberand zapada. Vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta perioada, mai spun meteorologii.Cea de a doua avertizare cod galben este in vigoare pana marti la ora 15.00.Conform meteorologilor, in Banat, in cea mai mare parte a Olteniei, precum si in zona Carpatilor Occidentali si in vestul Carpatilor Meridionali incepand de luni seara si pana marti dimineata vor fi mai ales ninsori moderate cantitativ si se va depune strat de zapada, local mai consistent. Se va forma polei in sudul Olteniei.Pe arii relativ extinse in Muntenia, in special seara si in prima parte a noptii de luni spre marti (19/20 martie) vor fi precipitatii mai ales sub forma de lapovita si local se va semnala polei, apoi vor predomina ninsorile si se va depune strat de zapada in general de 10 - 15 centimetri.In Dobrogea, vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, izolat mai insemnate cantitativ, in jur de 15-20 l/mp, si se va produce polei. Temporar, vantul va avea intensificari cu viteze in general de 50-55 kilometri la ora, mai mari in zona montana inalta, dar si pe litoral, pe parcursul zilei de marti, mai spun meteorologii.