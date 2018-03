Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste marti

Sedinta CSAT va avea loc de la ora 12.00, la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala.Pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la activitatea desfasurata de catre institutiile cu atributii in domeniul securitatii nationale in anul 2017 si principalele obiective pentru anul 2018, activitatea Consiliului Operativ de Securitate Cibernetica in anul 2017 si principalele obiective pentru anul 2018, activitatea desfasurata de Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) in anul 2017 si planul de activitate pentru anul 2018, precum si discutii despre activitatea desfasurata de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii in anul 2017.Ultima sedinta a CSAT a avut loc in 28 noiembrie 2017, cand s-a decis ca Romania sa trimita in acest an in teatrele de operatii 1.775 de militari, cu 286 mai multi fata de anul trecut, iar alti 233 de militari se vor afla in tara, cu posibilitatea de a fi dislocati la ordin. De asemenea, la misiunile Uniunii Europene, OSCE, NATO si ONU vor fi trimisi 1.867 de jandarmi si politisti, cu 340 mai multi decat in 2017.