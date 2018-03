Premierul Dancila ii cere ministrului Justitiei sa comunice daca Ministerul Justitiei a fost solicitat de Bruxelles pe tema marilor dosare de coruptie

"In spatiul public au aparut informatii referitoare la documentul oficial transmis de catre Comisia Europeana Ministerului Justitiei, in anul 2012, in cuprinsul caruia se solicitau informatii cu privire la descrierea situatiei juridice si la stabilirea urmatorilor pasi procedurali in cazurile de presupusa coruptie la nivel inalt, dosare aflate in curs de judecata, care ii vizau pe domnii Gheorghe Copos, Adrian Nastase, Serban Bradisteanu, Ion Dumitru, Decebal Traian Remes, Dan Voiculescu, George Becali, Catalin Voicu, Tudor Chiuariu.In urma dezbaterilor din mass-media, si avand in vedere interesul public cu privire la clarificarea unor aspecte extrem de importante, precum si necesitatea functionarii Romaniei ca stat democratic, suveran si independent in care functioneaza separatia puterilor in stat, va solicit, domnule ministru, cu celeritate, sa imi comunicati daca in perioada 2012 - 2018 au mai fost transmise astfel de solicitari Ministerului Justitiei, direct ori in alt context", se arata in scrisoarea premierului adresata lui Tudorel Toader, potrivit unui comunicat al Guvernului."Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere o scurta descriere a situatiei curente" pentru dosarele in care erau implicati Gheorghe Copos, Adrian Nastase, Serban Bradisteanu, Ion Dumitru, Decebal Traian Remes, Dan Voiculescu, George Becali, Catalin Voicu, Tudor Chiuariu. Cererea este una imperativa", a sustinut Antena 3.In captura de ecran publicata pe site-ul Antenei 3, solicitarea atribuita Comisiei cere o scurta descriere si enuntarea urmatorilor pasi procedurali ai procuraturii pentru cazuri de coruptie la nivel inalt in cazul persoanelor mai sus mentionate.