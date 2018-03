Cu cine s-a mai intalnit Adrian Nastase la Moscova: Alexander Grushko, adjunctul lui Serghei Lavrov, si Igor Ivanov, fost ministru de externe

directorul Fondului "A. M Gorchakov" - Leonid Drachevski

directorul adjunct al Institutului de Economie Mondiala si Relatii Internationale "E. M. Primakov" - Nadejda Arbatova

directorul de programe al clubului international "Valdai", coordonatorul stiintific al Institutului European din cadrul Institutului de Stat de la Moscova pentru Relatii Internationale - Oleg Barabanov

directorul Centrului pentru studii europene si internationale - Timofei Bordaciov

directorul departamentului 4 european al ministerului rus al Afacerilor Externe - Aleksandr Botan-Harchenko

consilierul directorului executiv, fost ambasador al Rusiei in Romania (1997-2002) - Valeryi Kenyiakin

ambasadorul Rusiei in Romania (2011-2016) - Oleg Malginov.

istoricul Alexander Ciurilin, fost ambasador al Rusiei in Romania, in perioada 2006-2011

Evenimentul de la Moscova a fost organizat de Fundatia Europeana Titulescu, condusa de Adrian Nastase, si de "Fondul Gorchakov pentru diplomatie publica"."Am avut placerea sa-l reintalnesc, ieri (16 martie, n.r.), si pe fostul ministru de externe Alexander Bessmertnykh iar gazdele mi-au organizat doua alte intalniri interesante - cu Igor Ivanov, fost ministru de externe, cel care a semnat Tratatul politic dintre Romania si Rusia, din 2003 (anul acesta se implinesc 15 ani de la semnarea acestui document ce consemneaza regulile de buna vecinatate intre tarile noastre), presedinte al RIAC (Consiliul rus pentru relatii internationale) si cu Alexander Grushko, recent numit adjunct al ministrului Lavrov, vechi diplomat, reintors dupa o lunga activiate la misiunea rusa de pe langa sediul NATO din Bruxelles", a explicat Nastase, pe blogul lui.Acesta spune ca "ideea de baza" a conferintei a fost "aceea a necesitatii unui dialog la nivel academic pentru a explica ratiunile unor abordari, pozitii, temeri, stereotipuri in cele doua tari, pornind de la situatia noua de dupa 1989, in care statutul militar si politic al Romaniei s-a schimbat iar Rusia a trecut prin numeroase transformari".Nastase argumenteaza ca "aliatii nostri viziteaza frecvent Moscova, la nivel de presedinti, premieri, ministri de externe. Iar firmele lor comerciale sunt prezente peste tot in Rusia", respectand "desigur" sanctiunile decise de Bruxelles si Washington impotriva Rusiei, in urma crizei ucrainene si a anexarii peninsulei Crimeea, denuntata de occidentali.Cine a participat la conferinta din partea Fondului Gorchakov, potrivit lui Adrian Nastase:"Sper, de altfel, ca dupa calmarea actualei situatii si evitarea intrarii intr-un nou Razboi rece (care ar afecta in primul rand tarile din prima linie) sa putem participa si direct la dialogul NATO-Rusia, UE-Rusia, nu doar sa aflam problemele de la alti membri ai aliantelor noastre care viziteaza Moscova. Sa ne intoarcem la o politica externa de promovare, in primul rand, a intereselor noastre nationale", scrie Adrian Nastase, in incheierea articolului dedicat acestei conferinte.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat, intr-un raspuns remis HotNews.ro, ca "manifestarea 'Vecinatate si buna vecinatate in relatiile internationale cu privire speciala la relatiile romano-ruse' a fost organizata de Fundatia Alexandr Gorceakov si Fundatia Europeana Titulescu si a avut un caracter academic, fara sa beneficieze de sustinerea MAE sub aspect organizatoric sau financiar", arata MAE, intr-un comunicat publicat luni.Potrivit sursei citate, "participantii la aceasta actiune, precum si la alte momente din marja sa, au exprimat opinii proprii si nu au fost mandatati sa exprime pozitia oficiala a MAE"."Reprezentantii Ambasadei Romaniei la Moscova au participat la manifestare in calitate de invitati, insotind reprezentatii mediului academic romanesc, fara sa sustina prelegeri in cadrul evenimentului", mai arata MAE. Cosmonautul Dumitru Prunariu si fostul premier Adrian Nastase s-au aflat, vineri, la Moscova, alaturi de fostul ambasador al Rusiei la Bucuresti, Oleg Sergheevici Malghinov, la conferinta "Vecinatate si buna vecinatate in relatiile internationale. O speciala privire asupra relatiilor romano-ruse" , potrivit unei postari pe Facebook a singurului roman care a ajuns in spatiul cosmic. Actiunea a avut loc imediat inaintea alegerilor prezidentiale din Rusia, castigate detasat si fara nicio surpriza de Vladimir Putin.