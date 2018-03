FOTO Programul de Dezvoltare Locala, lansat cu elevi cu pancarte in orasele Sighetu Marmatiei si Targu Ocna, conduse de primari PSD: "Multumim Primarului!", "Multumim conducerii Consiliului Judetean!", "Multumim senatorului Liviu Marian Pop!"

Senatori, deputati, primari, presedinti de Consilii Judetene PSD, in frunte cu fostul ministru al Educatiei, Liviu Pop, si cu viceprim-ministrul Paul Stanescu au implicat elevi saptamana trecuta in procesul de semnare a unor contracte de finantare pentru modernizare si reabilitare a unor unitati scolare prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), punandu-i sa aplaude in curtea scolii sau chiar in incinta unui Consiliu Local.

Pe 16 martie, elevi ai Liceului Tehnologic "Marmatia" din Sighet au fost adusi la Primaria Municipiului Sighetu Marmatiei, cu pancarte cu mesaje de multumire si cu initialele liceului pentru a multumi autoritatilor pentru semnarea contractelor PNDL pentru scolile din municipiu cuprinse in proiect pentru a fi reabilitate, dupa cum arata Sighet247.ro.

Semnarea contractelor a fost facuta imediat dupa incheierea unei sedinte de Consiliu Local, proces la care au participat Primarul municipiului, Horia Scubli, presedintele Consiliul judetean Maramures, Gabriel-Valer Zetea, oficialitati politice din judet, dar si fostul ministru al Educatiei Liviu Pop.

Elevii au facut poze cu primarul si cu oficialitatile politice ale judetului, dupa care au scandat "Multumim Primarului!", "Multumim conducerii Consiliului Judetean!", "Multumim senatorului Liviu Marian Pop!", mai arata sursa citata.

Situatia nu a fost singulara. Desi nu au avut pancarte, si elevii de la Colegiul National "Costache Negri" din Targu Ocna, Bacau, au fost scosi in fata scolii pentru a-si arata gratitudinea fata de ce fac autoritatile pentru ei, asa cum reiese din fotografiile postate de catre deputata PSD Theodora Sotcan pe Facebook si de Ziarul de Bacau . Contextul a fost dat tot de semnarea unor contracte de finantare prin PNDL, la care au participat viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Admnistratiei Publice, deputata Theodora Sotcan (fosta profesoara a Colegiului), senatorul Dragos Benea (presedinte PSD Bacau), presedintele Consiliului Judetean Bacau, Sorin Brasoveanu.





FOTO: Gabriel-Valer Zetea Facebook