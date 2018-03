Reactie vehementa a UDMR dupa decizia Curtii Constitutionale privind Liceul romano-catolic: Este o rusine pentru Romania / Hunor, despre PNL si PMP: Josnici, ultranationalisti, anti-maghiari

"Suntem dezamagiti, comunitatea noastra este dezamagita. Un putem vorbi despre un stat de drept democratic in momentul in care Parlamentul nu poate aplica drepturile minoritatilor garantate de Constitutie - a declarat presedintele UDMR, Kelemen Hunor dupa decizia Curtii Constitutionale de a impiedica infiintarea unei scoli romano-catolice la Targu Mures""In timp ce MAE se lauda cu statutul Romaniei de tara-model, infiintarea unei scoli maghiare in aceasta tara, membra a Uniunii Europene, este considerata un act neconstitutional.In 2018, Romania nu are nici viziune, nici obiective pe termen lung. Singura explicatie pe care o gaseste clasa politica romaneasca pentru esecul sau este nationalismul, care se dovedeste a fi cea mai puternica arma a partidelor romanesti. Iar Partidul National Liberal (PNL) si Partidul Miscarea Populara (PMP) actioneaza cu atat de multa josnicie si naturalete, incat fostii lideri ai PRM ar putea sa invete de la ei, luand notite in prima banca" a afirmat liderul Uniunii.Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca PNL si PMP au facut o greseala atunci cand au contestat la CCR infiintarea unei scoli romano-catolice, si, de asemenea, fac o greseala atunci cand folosesc orice ocazie ca sa blocheze posibilitatea dialogului romano-maghiar, in 2018."Astazi ei sunt cei care resping toate cererile legitime, orice masura importanta care este in beneficiul comunitatii maghiare. Sunt ultranationalisti, anti-maghiari si sunt impotriva a tot ceea ce inseamna viitorul unor copii: nimic nu este sfant pentru ei, nici soarta scolilor maghiare, nici viitorul copiilor nostri. Isi bat joc de viitorul sutelor de copii nevinovati,de parintii lor si de profesorii maghiari", a precizat liderul UDMR.UDMR precizeaza ca nu va renunta si ca va discuta cu reprezentantii parintilor si cu Biserica Romano-Catolica despre urmatorii pasi care trebuie intreprinsi pentru rezolvarea acestei situatii- a subliniat presedintele UDMR, Kelemen Hunor.Curtea Constitutionala a Romaniei a admis luni sesizarea PNL si PMP referitoare la proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures."S-a admis contestatia si s-a declarat neconstitutionala legea", a spus presedintele CCR, Valer Dorneanu, la finalul sedintei.El a aratat ca Parlamentul nu poate da legi ''cu caracter individual''.