Iuliu Winkler avertizeaza ca Romania va fi serios afectata daca SUA impun taxe vamale pentru otel si aluminiu

Potrivit europarlamentarului UDMR, in 2017, exporturile Romaniei de produse metalurgice pentru piata SUA au fost de cca. 120.000 tone de produse siderurgice, in principal tevi fara sudura, a caror valoare a fost de cca. 160 milioane euro. Exportul pe piata SUA de produse siderurgice reprezinta cca. 3,2% din totalul exporturilor romanesti de produse siderurgice."Romania a exportat pe piata SUA si cca 4.000 tone aliaje speciale din aluminiu in valoare de aproximativ 15 milioane euro", a spus Winkler. Procentul de export pe piata SUA a fost de cca. 7% din totalul exporturilor de aliaje speciale din aluminiu.In opinia sa, impunerea acestor taxe ar putea "pune in pericol doar in Romania mii de locuri de munca".Winkler a aratat ca, desi UE nu-si doreste un razboi comercial cu SUA, este decisa sa-si apere interesele. "In principiu, introducerea taxelor vamale de catre SUA pentru produsele de otel si aluminiu din UE va intra in vigoare in noaptea dinspre 22 spre 23 martie. (...) UE nu-si doreste un razboi comercial cu SUA, din care toata lumea va avea de pierdut, insa Comisia Europeana a decis deja contramasurile, intocmind o lista a produselor americane care vor fi taxate. Este vorba de o lista cu 500 de linii tarifare, adica 500 de grupe de produse de la cele agricole si alimentare pana la produse tehnologice si industriale, a caror valoare este estimata la 6,4 miliarde de euro", a spus eurodeputatul, care este si vicepresedinte al Comisiei de Comert International (INTA) a Parlamentului European.Potrivit lui Winkler, s-a ajuns in aceasta situatie din cauza supracapacitatii de productie a Chinei, care a adus distorsiuni semnificative pe piata globala."Toti vom avea de suferit, atat statele membre ale UE si cetatenii lor, cat si economia si cetatenii SUA. (...) O astfel de masura, de introducere de taxe vamale de catre SUA va produce haos, va duce la razboi comercial, si nicidecum nu-si va atinge scopul de a proteja industria si economia americana, asa cum presedintele Trump le-a promis cetatenilor americani in campania electorala", a subliniat el.Iuliu Winkler a avertizat si ca o serie de mari producatori de otel, Turcia, Ucraina sau Rusia, si-ar putea reorienta exporturile spre UE, in eventualitatea in care SUA vor impune aceste taxe.