Dragnea anunta ca Viorica Dancila va solicita "clarificari" Bruxellesului, dupa ce Antena 3 a prezentat o cerinta din 2012 atribuita Comisiei Europene si care ar fi cerut informatii despre dosare celebre precum Nastase si Voiculescu

"Sunt 21 de puncte, iar la punctul 20 se cere o scurta descriere a situatiei curente" pentru dosarele in care erau implicati Gheorghe Copos, Adrian Nastase, Serban Bradisteanu, Ion Dumitru, Decebal Traian Remes, Dan Voiculescu, George Becali, Catalin Voicu, Tudor Chiuariu. Cererea este una imperativa", a sustinut Antena 3.In captura de ecran publicata pe site-ul Antenei 3, solicitarea atribuita Comisiei cere o scurta descriere si enuntarea urmatorilor pasi procedurali ai procuraturii pentru cazuri de coruptie la nivel inalt in cazul persoanelor mai sus mentionate.Liviu Dragnea a precizat, la finalul Biroului permanent national al PSD de luni, ca Viorica Dancila a informat conducerea partidului ca va transmite "o scrisoare de solicitare de clarificari la Comisia Europeana", pentru a incerca "sa afle ce a stat la baza intocmirii listei, care sunt informatiile pe care s-au bazat si de ce s-a facut aceasta solicitare"."Din ce in ce mai multi considera ca a fost o imixtiune brutala in actul de justitie din Romania o inducere a unei directii ca acele persoane neaparat sa fie condamnate", a spus Dragnea, caracterizand acest incident drept "fara precedent, foarte grav"."Sustinem demersului premierului", a mai spus Dragnea.