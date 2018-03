Manda: Hellvig m-a informat ca doreste desecretizarea protocolului SRI-Parchetul General, inainte de asta a cerut o intalnire cu comisia SRI din Parlament

"Am avut astazi o discutie cu directorul SRI, domnul Eduard Hellvig, domnia sa m-a sunat si mi-a spus ca isi exprima toata disponibilitatea ca, in perioada imediat urmatoare, sa purceada la desecretizarea acelui protocol dintre SRI si Parchetul de la langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Si-a exprimat dorinta de a ne vedea la comisie inainte de a-l desecretiza si pentru a discuta diferite aspecte ce tin de anumite mecanisme interne ale SRI. Sunt elemente pe care dorim sa le discutam si dupa aceea din partea SRI exista toata aceasta disponibilitate", a declarat Claudiu Manda.Intrebat cand ar putea veni Eduard Hellvig in fata comisiei SRI, Manda a afirmat: "Cred ca cel mai devreme ar putea sa fie vineri, probabil cel mai tarziu marti, avand in vedere ca luni este, din cate stiu, ziua de bilant al SRI".Tudorel Toader a cerut luni dimineata Parchetului General desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si Ministerul Public, DNA si DIICOT, el anuntand inca de vineri ca va face acest lucru.