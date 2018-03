Raed Arafat despre dispozitivele de "fumat fara fum": Daca permitem promovarea acestor "aparate ale mortii", riscam ca numarul fumatorilor sa creasca

"In final se promoveaza fumatul care este prezentat in mod tendentios ca fiind mai putin daunator sanatatii daca acesta se face utilizand noile tehnologii promovate lipsind studiile si doveziile pertinente si independente care sa sustina aceste informatii false!", scrie secretarul de stat pe pagina sa de Facebook."Cert este ca in cazul in care nu vom actiona urgent sa stopam promovarea in public a noilor aparate ale mortii si al acestui mod de fumat, riscam ca numarul fumatorilor sa creasca prin recrutarea generatiilor tinere care sa inceapa sa utilizeze direct acest nou mod crezand ca este mai putin nociv pentru sanatatea lor", afirma Raed Arafat.El spune ca este convins la nivelul Uniunii Europene se discuta deja de masurile ce trebuie luate, "insa nu stiu daca noi trebuie sa asteptam pana se ia o decizie acolo".Secretarul de stat insista si intr-un comentariu la postarea sa, adaugand ca promovarea acestor aparate este facuta doar pentru ca producatorii de tutun sa recupereze din piata pierduta."Dupa cativa ani o sa ne luptam sa convingem generatiile viitoare de fumatori de tigari incalzite sau inhalatorii de vapori din dispozitive cu lichide ce contin substante toxice sa se lase din cauza risurilor care vor fi descoperite pe parcursul anilor. Asa a fost si cu tigarile clasice. ele au fost promovate agresiv ignorand efectul lor nociv si insistand ca ele nu dauneaza sanatatii pana ne-am trezit intr-o catastrofa mondiala in domeniul sanatatii publice", adauga el.