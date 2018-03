Cod galben de lapovita, ninsoare, polei si vant puternic in aproape jumatate de tara

In Banat, cea mai mare parte a Olteniei, precum si in zona Carpatilor Occidentali si in vestul Carpatilor Meridionali incepand din seara zilei de luni (19 martie) si pana in dimineata zilei de marti (20 martie), temporar vor fi mai ales ninsori moderate cantitativ si se va depune strat de zapada, local mai consistent. Indeosebi in sudul Olteniei se va forma polei.Pe arii relativ extinse in Muntenia, in special seara si in prima parte a noptii de luni spre marti (19/20 martie) vor fi precipitatii mai ales sub forma de lapovita si local se va semnala polei, apoi vor predomina ninsorile si se va depune strat de zapada in general de 10 - 15 cm.In Dobrogea vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, izolat mai insemnate cantitativ, in jur de 15-20 l/mp, si se va produce polei.Temporar, vantul va prezenta intensificari cu viteze in general de 50...55 km/h, mai mari in zona montana inalta, dar si pe litoral pe parcursul zilei de marti (20 martie) unde vor atinge 65 km/h.In intervalul mentionat, vor fi perioade cu precipitatii mai ales sub forma de lapovita si ninsoare in cea mai mare parte a tarii, astfel ca pe arii restranse se va forma polei si local se va depune strat de zapada.Vantul va avea intensificari temporare in majoritatea regiunilor cu viteze de 50-60 km/h, iar in zona montana inalta rafalele vor depasi 70-80 km/h, viscolind si spulberand zapada. Vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta perioada.