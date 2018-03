UPDATE Tudorel Toader a cerut luni desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si DNA sau DIICOT

UPDATE 10.41 MJ: "In data de 19 martie 2018, ministrul justitiei, prof. univ. dr. Tudorel Toader, a solicitat domnului Augustin Lazar, Procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in baza prerogativelor constitutionale si a competentelor legale, comunicarea urmatoarelor aspecte:





"Trebuie sa ne adresam si Ministerului Public. Eu in calitate de ministru voi solicita desecretizarea protocoalelor", spusese vineri Toader , la Antena 3

Referitor la comunicatul CSAT, care transmite ca nu a aprobat prin hotarari incheierea de protocoale intre SRI si DNA si ca "activitatea de desecretizare a acestora nu intra in responsabilitatea Consiliului si, cu atat mai putin, a Presedintelui Romaniei", Tudorel Toader a subliniat ca "daca nu are competenta desecretizarii" atunci confirma "existenta protocoalelor (...), ni se spune ca ele exista, nu ramane decat sa respectam procedurile legale".

tot vineri, desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, anunta Guvernul, intr-un comunicat publicat vineri seara. Premierul Viorica Dancila solicitase anterior

daca si cate protocoale secrete au fost incheiate intre Ministerul Public, Directia Nationala Anticoruptie si Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism pe de o parte si Serviciul Roman de Informatii, pe de alta parte; data incheierii si semnatarii respectivelor protocoale; demararea procedurii legale de desecretizare a continutului acestora."Pozitia Guvernului vine dupa ce Administratia Prezidentiala a anuntat tot vineri ca CSAT nu a aprobat, prin Hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau intre Serviciul Roman de Informatii si alte entitati ale statului si nu a stabilit, prin prevederile Hotararilor aprobate, atributii suplimentare in sarcina acestora.Desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", a declarat sambata seara presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu , adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens premierul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa si corecta din punct de vedere politic si juridic". Fostul presedinte Traian Basescu spune ca in sedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) nu au fost aprobate niciodata protocoale de colaborare institutionala in mandatele sale, adaugand ca este convins ca nici in mandatul lui Klaus Iohannis nu s-a intamplat acest lucru