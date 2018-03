Curtea Constitutionala se pronunta astazi asupra sesizarii PNL si PMP privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare in limba maghiara

Sesizarea s-a aflat pe oerdinea de zi a sedintei CCR in 7 martie, care a amanat pronuntarea pentru 19 martie.Legea a fost atacata la Curtea Constitutionala in 13 februarie, sesizarea fiind formulata de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP.Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a afirmat ca infiintarea liceului reprezinta "ambitiile Ungariei de a-i umili pe romani in anul Centenarului". "In anul Centenarului cred ca trebuie sa discutam despre lucruri care ne unesc, care reprezinta tot ceea ce este solid si de perspectiva pentru toti cetatenii Romaniei. Consideram ca minoritatile sunt o bogatie pentru aceasta tara, insa, atunci cand se trece linia rosie, trebuie sa actionam. Decizia aberanta a PSD si a celorlalti sateliti de a sustine un demers care nu are nimic in comun cu revendicarile unei minoritati din Romania trebuie sanctionate", a declarat Tomac.El sustinea ca exista temei de neconstitutionalitate in aceasta lege si critica "ambitiile Ungariei de a-i umili pe romani in anul Centenarului". "Consideram ca exista suficient temei de neconstitutionalitate in aceasta lege si credem ca ambitiile Ungariei de a-i umili pe romani in anul Centenarului trebuie reduse, nu incurajate. Acest troc politic trebuie condamnat (...) Credem ca, dincolo de obiective politice, exista interesul national cu care nu trebuie sa ne jucam si noi am actionat in acest sens", a continuat Tomac.