Intarzieri ale trenurilor catre Constanta, Craiova, Galati sau Ploiesti. Mai multe garnituri catre Constanta au fost anulate

Deoarece intre Ciulnita si Constanta nu poate fi utilizata tractiunea cu locomotive electrice, a fost luata decizia anularii urmatoarelor trenuri: IR 1581, IR 1582, IR 1587 si IR 1588 Bucuresti Nord - Constanta si retur, R 8212 Constanta - Fetesti, R 8011 Bucuresti Obor - Fetesti, R 8012 Ciulnita - Bucuresti Obor, R 8002 si R 8003 Constanta - Bucurestilor Obor si retur.In zonele unde este necesar, se intervine cu utilaje si cu locomotive Diesel, iar calatorii vor fi preluati spre destinatii cu trenuri din graficele de circulatie sau cu trenuri suplimentare, mai spune CFR Calatori.Mai multe trenuri care ar fi trebuit sa ajunga luni dimineata in Gara de Nord din Bucuresti au intarzieri intre 40 si 145 de minute. Astfel, trenul care ar fi trebuit sa ajunga de la Vatra Dornei Bai are o intarziere 40 de minute, trenul Chisinau-Bucuresti are intarziere de peste o ora, in timp ce trenul care ar fi trebuit sa ajunga de la Suceava in Bucuresti in jurul orei 5.20 are intarziere de 145 de minute. De asemenea, trenul Bucuresti Nord-Constanta, care ar fi trebuit sa plece din Gara de Nord la 6.20, are intarziere de o ora.Mai multe trenuri au aculumat intarzieri de pana la cateva ore si cu o zi in urma.