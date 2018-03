Ministerul de Interne cumpara masini de politie noi si alte vehicule in valoare de peste 20 milioane de euro

Ministerul Afacerilor Interne a lansat pe SEAP o licitatie publica pentru incheierea unui acord-cadru de furnizare de autovehicule cu dotari specifice, autoutilitare, autoturisme, autobuze si motociclete in valoare de peste 100 de milioane de lei, arata un comunicat de presa al institutiei. Asta, in contextul in care din totalul de vehicule prevazute in tabelele de inzestrarea ale structurilor MAI sunt asigurate 53,7% mijloace transport. Dintre acestea, 25% au o vechime de exploatare cuprinsa intre 5 si 10 ani.

Anuntul de organizare al licitatiei a fost facut pe SEAP pe 16 martie, iar potrivit MAI, urmeaza sa fie achizitionate cel putin 700 de masini de politie, 140 de autovehicule de interventie si patrulare, 3 autobuze, 135 de autovehicule pentru munca operativa, 35 de autospeciale de transport retinuti, 35 de motociclete cu dotari specifice muncii de politie si 90 de autovehicule pentru munca specifica Politiei de Frontiera.

Anuntul de organizare a licitatiei prevede 20 de loturi si incheierea de contracte subsecvente trimestriale, cu termen maxim de livrare 30.11.2018.

"La repartizarea pe loturi s-au avut in vedere urmatoarele criterii: ponderea deficitului si necesarul structurii, starea tehnica si vechimea parcului auto, precum si prioritatile de dotare ale structurilor cu atributii de combatere a infractionalitatii economico-financiare sau judiciare (in special a celor care vin in contact direct cu cetateanul), a asigurarii mobilitatii structurilor cu atributii in asigurarea ordinii si linistii publice", arata comunicatul MAI.

"Prin aceasta achizitie, MAI incepe practic demersurile din acest an pentru imbunatatirea conditiilor de munca pentru angajati, alte investitii urmand sa se faca in echipamente de protectie sau pentru reabilitarea unor sedii, inclusiv a unor posturi de politie", mai arata comunicatul.

Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 03.05.2018, ora 16:00, data limita de evaluare a ofertelor fiind 31.08.2018, ora 18:00. Durata acordului este de sase luni, iar valoarea este cuprinsa intre 85.394.316,96 si 100.818.781,75 lei, fara TVA. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut.