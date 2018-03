Modificarile din statutul politistului ii nemultumesc pe politisti, care acuza ca Ministerul de Interne s-ar putea politiza si mai mult

Proiectul de modificare a statutului politistului este in faza de consultari, insa sindicalistii sustin ca el poate fi adopat rapid, prin ordonanta de urgenta."Nu se poate sa te joci cu destinele oamenilor, sa ii muti asa, cum vrei tu, cand vrei tu, unde vrei tu. Daca lucrurile astea vor trece in statutul politistului, ne putem considera in 1987, ne intoarcem acolo", afirma Dumitru Coarna, lider sindical politie.Politistii sunt revoltati de ideea ca ar putea fi mutati de la o structura la alta si de la Bucuresti la Baia Mare, spre exemplu, fara acordul lor. Ar putea fi afectati de schimbari si ofiterii cu functii de conducere, care ar putea fi destituiti si trecuti pe un post inferior in urma unuei simple evaluari."Haideti sa va dau exemplu, Gavris, de la Politia Capitalei", afirma Dumitru Coarna."Excluderea camerelor de supraveghere din mijloacele de proba ar duce sistemul inapoi cu 20 de ani", declara Radu Gavris, seful Serviciului Omoruri, la Digi24 in decembrie 2017."Astept de la seful acestui serviciu sa faca un pas in spate", a reactionat atunci Carmen Dan, ministru de Interne."Acel om nu a putut fi schimbat pentru ca el a venit prin concurs. Ori daca o sa treaca acesta institutie a destituirii din functia de conducere in urma unei evaluari, Gavris era destituit de ieri, de a doua zi dupa interviu", spune liderul sindical Dumitru Coarna.O alta modificare a statutului politistului propune ca agentii si ofiterii sa fie pusi la dispozitie, adica scosi pe tusa, in momentul in care impotriva lor este demarata o cercetare disciplinara: "Prezumtia de nevinovatie dispare din oficiu, iar acesta maniera de punere la dispozitie da posibilitatea sefilor sa inlature de indata orice politist care ori nu e de acord cu compromisurile la care este supus ori este incomod pentru acel sef", spune Cosmin Andreica, lider sindical politie.Schimbarile care ii revolta pe politisti vin in contextul in care tot mai multi reclama politizarea sistemului. In acest moment, peste 4.500 de functii de conducere sunt ocupate prin imputernicire.La nivel national, jumatate dintre inspectoratele de politie au sefi care nu au dat niciun concurs pentru functii, ci au fost numiti pe o perioada de sase luni."Fiind imputernicit esti foarte usor de controlat. Azi te-am imputernicit, maine te destitui si atunci oamenii aia sunt degeaba acolo. Unii merg doar pentru salarii, altii merg pentru ca sunt niste interese de solutionat. Interese politice", mai spune liderul sindical Dumitru Coarna.