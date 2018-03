Negrescu: Le tot semnalez partenerilor europeni ca invitatii nostri vor trebui sa parcurga controlul la vama

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, intr-un interviu pentru Europa FM, ca expertii care vor veni la Bucuresti in perioada in care Romania va detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene vor trebui sa parcurga controlul la vama, avand in vedere ca tara noastra nu face parte deocamdata din Spatiul Schengen, relateaza Agerpres.





"Salonul oficial (de la aeroport, n.r.) are nivelul dorit, practic. Nu exista probleme. Va fi compartimentat, din ce inteleg de la reprezentantii aeroportului, pentru a se asigura ca intr-adevar delegatiile vor putea sta separat, pentru discutii private. (...) In contextul acesta, nu avem probleme de acest gen, de infrastructura. Intr-adevar, exista o sincopa pe care o tot semnalez partenerilor europeni, ca intr-adevar invitatii nostri - ma refer mai ales la experti, nu la ministri - vor trebui sa parcurga controlul la vama, pentru ca nu suntem in Spatiul Schengen. Si semnalez cat de dificil va fi pentru acesti experti de a sta, totusi, un pic la coada, cum stam si noi cand mergem la Bruxelles, pentru a intra in tara, dar sunt convins ca isi asuma acest lucru, daca Romania nu va fi in Schengen pana atunci", a precizat Negrescu.





El a adaugat ca este un puternic sustinator al aderarii Romaniei la Spatiul Schengen, ca a adunat 50.000 de semnaturi, depuse la Bruxelles, si a scris fiecarui ministru de resort din statele membre UE pe aceasta tema.





"Este vorba, in momentul de fata, de o decizie politica si noi ne asteptam ca o decizie politica sa fie luata mai rapid. Eu imi doresc intr-adevar ca in perioada urmatoare, in a doua perioada a anului, intr-adevar sa putem discuta corect acest lucru, pentru ca pana in prezent Romania a incercat sa supuna la vot de peste 20 de ori aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen si de fiecare data ne-am retras aceasta propunere de a supune la vot. Eu cred ca data viitoare, daca vom supune la vot, trebuie sa ne asiguram ca toata lumea va sustine acest lucru, trebuie sa ne pregatim pentru acest element. Am redemarat impreuna cu doamna ministru de Interne, Carmen Dan, dupa aproape cinci ani de inactivitate, grupul de lucru care se ocupa de aderarea Romaniei la Spatiul Schengen", a mentionat el.





In ce priveste Mecanismul de Cooperare si Verificare, Negrescu a precizat ca procesul este coordonat de ministrul Justitiei, dar si ca in ultimele zile au existat intalniri cu reprezentantii Comisiei Europene veniti la Bucuresti pentru a discuta despre indeplinirea celor 12 recomandari.





"La nivelul Guvernului Romaniei, ne dorim implementarea celor 12 recomandari pentru ca noi, ca tara, avem nevoie de acele lucruri, nu pentru ca cineva ne sugereaza 12 lucruri de facut. Din analiza pe care am facut-o, vedem ca pe foarte multe din cele 12 recomandari stam foarte bine sau chiar bine. Avem la ultimul raport cam trei-patru recomandari asupra carora deja planeaza imaginea ca au fost finalizate si putem considera ca au fost aproape finalizate. Ce e important pentru noi e ca tintele din recomandari sa ramana aceleasi, sa nu fie in schimbare. Va dau un exemplu: cel referitor la introducerea unui cod de etica la nivelul Guvernului. Anul trecut, noi am adoptat acel cod de etica. Recomandarea nu a fost inca bifata pentru ca se asteapta sa se vada implementarea sa. Or, in recomandare scria foarte clar: 'adoptarea unui cod de etica'. Eu sunt convins ca dialogul pe care il purtam cu Comisia Europeana ne va permite in perioada urmatoare sa acceleram acest proces", a mai precizat el.