Instanta respinge arestarea lui Marian Vanghelie

Tribunalul Bucuresti a respins vineri solicitarea procurorilor DNA de a inlocui masura controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian Vanghelie, relateaza Agerpres.





Un procuror de la DNA a cerut vineri instantei inlocuirea masurii controlului judiciar cu arestul preventiv in cazul lui Marian Vanghelie, pentru savarsirea infractiunii de instigare la marturie mincinoasa, dupa ce acesta ar fi luat legatura cu un martor in dosarul in care fostul primar al Sectorului 5 este judecat pentru fapte de coruptie.





Procurorul a explicat ca Vanghelie se afla sub control judiciar si are obligatia de a nu contacta martorii din dosar.





La unul dintre termenele de judecata ale procesului, Vanghelie s-ar fi apropiat pe holurile instantei de unul dintre martorii din dosar, Marius Paun, cu care a stat de vorba, intalnirea fiind surprinsa de camerele de luat vederi de la tribunal.





"Nu este vorba doar de rea-credinta, ci de influentarea procesului. Inainte de a fi audiat, martorul relateaza ca in mod repetat a fost interpelat. A venit chiar si o oferta de angajare pentru martor. Modalitatea la vedere la care a apelat inculpatul duce la necesitatea unei alte masuri. Inculpatul este persoana publica si cauza este intens mediatizata, iar instanta trebuie sa sanctioneze derapajele, pentru ca alti inculpati pot face la fel. In luna februarie, instanta l-a audiat pe martor. Martorul si-a schimbat declaratia si procurorul s-a sesizat din oficiu. Inculpatul l-a abordat chiar pe holurile instantei cu solicitarea de a-si schimba declaratia oferindu-i perspectiva angajarii", a spus procurorul.





De cealalta parte, avocatul lui Vanghelie a aratat ca, din imaginile de pe camere, se poate vedea cum fostul primar se apropie de un automat de pe holul instantei, de unde ia o sticla cu apa.





"Vanghelie introduce in automat bani si se vede cum ia o sticla cu apa. Apare Paun, urcand scarile. Vanghelie vine din partea opusa si cu greu se vede daca au purtat o discutie. Si, daca s-a purtat o discutie, a durat 11 secunde. Ce zice Parchetul: 'Vine martorul si spune ca Vanghelie l-a intrebat daca are emotii. Vanghelie l-a intrebat unde lucreaza'. In mod logic, in 11 secunde, in afara de buna ziua si o strangere de mana, nu poti spune multe. La sfarsitul declaratiei ati consemnat ca martorul vine si spune ca la DNA s-au spus multe lucruri si ca martorul a fost pus sa scrie la DNA. In instanta a zis ca nu-si aminteste tot. (...) Martorul spune ca Vanghelie l-a intrebat unde lucreaza si i-a zis ca urmeaza sa isi deschida un restaurant si daca doreste sa lucreze acolo. Ii da un numar si martorul i-a zis ca nu. Deci, mobilul nu exista. Faptul ca, in cele 11 secunde, s-a purtat un dialog nu arata maniera fara scrupule a lui Vanghelie de a incerca sa influenteze un martor", a spus avocatul.





La iesire din sediul instantei, Marian Vanghelie a afirmat ca este gata sa mearga din nou in arest.





"De ce se cere arestarea mea? Pentru ca a venit in spatele meu, in timp ce luam o apa si pe camera arata 11 secunde. Nu l-am intrebat nimic. A venit in spatele meu si zice: 'imi cer scuze, sunt si eu amarat, am fost stresat'. Zic: e un Dumnezeu. Atat. Si cand am intrat in sala, am spus: doamna presedinte, pe camera nu e, dar va spun eu: i-am facut asa (arata cu degetul in sus). Atat. Si cred ca e un Dumnezeu. Fondul dosarului meu nu este nazbatia asta. (...) Am geanta facuta in masina, ma mai duc o luna - doua (la arest - n.r.). Nu moare nimeni. Am capatat experienta. Oricum, va veni vremea, cu mine afara sau cu mine inauntru, sa raspunda oamenii astia. (...) Ca ei, prin teroarea asta, sperie martorii din procesul meu, dar sperie toti martorii, sperie pe toata lumea, sperie instantele. (...) Eu sunt golan, nu mi-e frica", a afirmat Vanghelie.





Marian Vanghelie a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea a noua infractiuni de luare de mita si abuz in serviciu si sapte infractiuni de spalare de bani.





In acelasi dosar, au fost trimisi in judecata Mircea-Sorin Niculae (varul lui Vanghelie), Sorin Stefan Ciocan, Laura Ciocan, director al SC Economat Sector 5 SRL, si omul de afaceri Marin Dumitru, toti sub control judiciar.





Potrivit DNA, in perioada 2006 - 2014, Marian Vanghelie, in calitate de primar al Sectorului 5, ajutat de Mircea-Sorin Niculae si partial de Laura Ciocan, a solicitat si primit de la Marin Dumitru foloase materiale necuvenite in cuantum de aproximativ 30.403.000 de euro (reprezentand un "comision" de 20% din incasari).





Aceste foloase au fost pretinse si primite de Vanghelie pentru atribuirea de catre Primaria Sectorului 5 si serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu nerespectarea prevederilor legale, de contracte de achizitii publice firmelor controlate de omul de afaceri Marin Dumitru, dar si pentru a dispune efectuarea platii lucrarilor aferente acestor contracte (valoarea totala este de aproximativ 738.019.000 de lei).