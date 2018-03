UPDATE CSAT nu a aprobat prin hotarari incheirea de protocoale intre SRI si DNA / Activitatea de desecretizare a acestor protocoale nu intra in responsabilitatea CSAT sau a presedintelui (Administratia Prezidentiala)

Informatiile clasificate din categoria secrete de stat pot fi declasificate prin Hotarare a Guvernului, la solicitarea motivata a emitentului;

Declasificarea ori trecerea la un nivel inferior de clasificare este realizata de persoanele sau autoritatile publice competente sa aprobe clasificarea si nivelul de secretizare a informatiilor respective;

a. termenul de clasificare a expirat;

b. dezvaluirea informatiilor nu mai poate prejudicia securitatea nationala, apararea tarii, ordinea publica ori interesele persoanelor de drept public sau privat detinatoare;

c. clasificarea a fost atribuita de o persoana neimputernicita prin lege.

"Protocoalele au fost incheiate fie la solicitarea Serviciului Roman de Informatii, fie la solicitarea celorlalte entitati implicate, in baza unor prevederi ale legilor sau regulamentelor proprii de organizare si functionare", afirma Administratia Prezidentiala, care subliniaza ca o parte dintre protocoalele incheiate intre SRI si alte institutii au fost deja puse la dispozitia Comisiei parlamentare pentru exercitarea controlului asupra activitatii SRI, la solicitarea acesteia.Totodata, argumenteaza Presedintia, in conditiile in care CSAT nu a emis Hotarari prin care sa impuna incheierea unor protocoale intre SRI si alte entitati sau Hotarari prin care sa aprobe astfel de protocoale, "activitatea de desecretizare a acestora nu intra in responsabilitatea Consiliului si, cu atat mai putin, a Presedintelui Romaniei".Aceste precizari vin in contextul in carecare ar dovedi o eventuala implicare a SRI in viata politica."Din punctul meu de vedere, presedintele Romaniei devine complice in momentul in care nu dispune desecretizarea acelor protocoale secrete, bazate pe hotarare a CSAT. Nu este niciun fel de motiv pentru a mentine confidentialitatea acestor chestiuni", a spus Serban Nicolae, miercuri, la Senat.Presedintia spune insa ca, prin deciziile sale, CSAT "a stabilit cadrul general strategic de coordonare pe domenii precum combaterea criminalitatii organizate si a coruptiei, a contrabandei, combaterea evaziunii fiscale, prevenirea si combaterea terorismului".Insa prin deciziile CSAT "nu s-a stabilit in mod concret si nu s-a impus incheierea unor protocoale intre institutiile statului roman"."Aceste protocoale reprezinta acorduri bilaterale sau multilaterale, incheiate cu acordul partilor implicate, cu respectarea prevederilor legilor si regulamentelor proprii de organizare si functionare.Prin Hotararile adoptate, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a stabilit institutiilor abilitate ale statului atributii suplimentare fata de cele prevazute in actele normative in baza carora li se asigura organizarea si functionarea", spune Administratia Prezidentiala, cara adauga ca "la nivelul CSAT, au fost aprobate doar directii de actiune si masuri generale pentru prevenirea sau inlaturarea riscurilor si amenintarilor la adresa securitatii nationale, dispuse in temeiul Legii 415/2002".Administratia Prezidentiala precizeaza si cadrul legal pentru declasificarea informatiilor, respectiv Legea nr. 182/2002, H.G. nr. 585/2002 si H.G. nr. 781/2002:Informatiile se declasifica daca:Informatiile din categoria secrete de serviciu se declasifica de conducatorii unitatilor care le-au emis."Intrucat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a emis Hotarari prin care sa impuna incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si alte entitati sau Hotarari prin care sa aprobe astfel de protocoale, activitatea de desecretizare a acestora nu intra in responsabilitatea Consiliului si, cu atat mai putin, a Presedintelui Romaniei", se arata in incheierea acestui comunicat.