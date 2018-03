Vaslui: Politist care a impuscat mortal un barbat, in timpul unei misiuni, este cercetat pentru omor

"Astazi, 16 martie, la nivelul IPJ Vaslui, s-a primit ordonanta de punere in miscare a actiunii penale, fata de politistul implicat in evenimentul de ieri. Acesta este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de omor. De asemenea, politistul a fost pus la dispozitie, pana la finalizarea cercetarilor", se arata intr-un comunicat de presa al IPJ Vaslui.Un barbat a fost impuscat accidental in cap de un politist care il urmarea, in urma unor informatii ca acesta se afla la volanul unei masini, desi avea permisul de conducere suspendat. Barbatul a murit la putin timp dupa ce a fost preluat de un echipaj medical, in ciuda eforturilor depuse de medici pentru a-i salva viata."Barbatul aflat la volanul unui autoturism, la vederea masinii de politie a efectuat manevra de mers inapoi, dupa care a coborat din masina si a incercat sa fuga. Colegul nostru a mers dupa barbat si l-a somat sa se opreasca, avertizand ca va face uz de arma. La un moment dat, barbatul a fost prins de umeri pentru a fi imobilizat de politist, moment in care arma s-a declansat accidental, ranindu-l pe barbat in zona capului", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Silvia Manta.Barbatul in cauza avea 26 de ani si era din comuna Puscasi, judetul Vaslui. El fusese condamnat pentru refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice si conducere fara permis. Totodata, la data de 12.10.2017 a provocat un accident rutier, fara victime. I s-a intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere fara permis si conducere sub influenta bauturilor alcoolice, dosarul fiind in lucru.