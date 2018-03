General american, seful Fortelor Aeriene SUA in Europa: Prezenta noastra in Romania va continua sa creasca

"Va pot spune ca relatia noastra cu Seful Statului Major al Fortelor Aeriene este una foarte puternica. Am putut sa-i transmis un mesaj sa-l felicit pentru numirea sa in functia si sa-i transmit o nota despre cateva dintre resursele aeriene care au fost recent achizitonate de catre Fortele Aeriene Romane", a raspuns generalul american la o intrebare adresata de un jurnalist al Radio Romania, in cadrul unei teleconferinte cu jurnalisti din mai multe tari."Va puteti astepta ca prezenta rotationala cu efectivele Fortelor Aeriene SUA va continua sa creasca in Romania asa cum a facut-o de-a lungul ultimilor ani. In baza aeriana grozava pe care o aveti, MK [n.r. Mihail Kogalniceanu], in estul tarii, anticipez mai multe schimburi in timp cu fortele noastre rotationale", a mai transmis generalul Wolters."Suntem foarte impresionati cu imbunatatirea capabilitatilor voastre cu [avioanele] F-16 si asteptam sa vedem toate lucrurile minunate care se vor intampla cu Fortele voastre Aeriene si Terestre odata cu utilizarea rachetelor Patriot", a mai spus comandantul Fortelor Aeriene Americane in Europa si Africa.In luna februarie ministrul Aparararii Mihai Fifor a declarat ca a solicitat o prezenta permanenta a militarilor americani la baza de la Mihail Kogalniceanu."Ne propunem ca in perioada urmatoare sa continuam eforturile de a ne implica in ceea ce inseamna extinderea bazei de la Mihail Kogalniceanu si am avut mai multe discutii cu partenerii americani, iar noi ne-am asumat obligatia de a sprijini aceasta operatiune de extinderea bazei de la Kogalniceanu", a spus Mihai Fifor.El a precizat ca a fost solicitata o prezenta permanenta a militarilor americani in baza de la Mihail Kogalniceanu, dupa modelul polonez."Nu va ascund faptul ca noi am solicitat o prezenta permanenta pe model polonez a militarilor americani la baza de la Mihail Kogalniceanu si in ideea aceasta in care de pe Mihail Kogalniceanu facem operatiunile de politie aeriana, este firesc sa putem contribui la programul acesta de extindere a bazei", a mai spus ministrul Fifor.In ultimii ani, mii de militari romani si americani au participat la mai multe exercitii comune la baza de la Mihail Kogalniceanu, la unele dintre acestea fiind prezenti si militari din alte tari.Tot de la baza militara de la Mihail Kogalniceanu au fost efectuate anul trecut misiuni de politie aeriana.