Traficul feroviar intre judetele Bistrita-Nasaud si Maramures, blocat in urma deraierii unui tren incarcat cu cherestea

Pentru trenurile de calatori care ar fi trebuit sa tranziteze zona afectata, s-a luat masura transbordarii pasagerilor cu ajutorul unor mijloace auto.Potrivit CFR, incidentul s-a petrecut joi seara, in jurul orei 19,00, cand unul din cele 38 de vagoane ale trenului marfar a deraiat la iesire din statia Dealul Stefanitei."Trenul care apartine operatorului national de transport feroviar de marfa avea in compunere 38 de vagoane incarcate cu cherestea. La fata locului s-au deplasat comisiile de cercetare ale CFR SA, CFR Marfa si AFER, precum si echipele de interventie din cadrul Regionalei CF Cluj pentru repunerea pe sina a vagonului", se arata in comunicat.Traficul feroviar a fost blocat intre Viseul de Jos (Maramures) si Salva (Bistrita-Nasaud), pasagerii trenurilor ramase in linie fiind transbordati cu autobuzele.Potrivit CFR, pentru calatorii din trenul R 4136, care circula pe relatia Sighetu Marmatiei - Cluj Napoca, s-a asigurat transbordare cu mijloace auto intre statiile Dealul Stefanitei si Beclean pe Somes.Aceeasi masura s-a mentinut, vineri dimineata, pentru trenurile R 4110 si R 4133, care circula pe relatia Sighetu Marmatiei - Cluj Napoca.In comunicatul CFR nu se precizeaza cand se estimeaza ca va fi repusa in functiune linia de cale ferata afectata in urma deraierii trenului incarcat cu cherestea.