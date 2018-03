Pintea: Am creat cadrul legislativ pentru o comisie interministeriala de control al activitatii microbiene

"Sunt niste masuri care ne-au fost sugerate de catre Centrul European de Control al Bolilor si de acolo am pornit. Practic, printr-o ordonanta, care s-a publicat pe 1 martie, am creat cadrul legislativ pentru a putea crea o comisie interministeriala pentru controlul activitatii microbiene. Apoi, avem accesat un fond norvegian, un grant de 1,5 milioane euro, manageriat de profesorul Rafila, prin care vom pregati personal, specialisti pentru a putea efectua controlul acestor infectii in spitale si a putea elabora proceduri si protocoale pentru a putea controla aceasta zona", a afirmat Pintea.Ea a spus ca in Romania sunt mai putin de 200 de medici epidemiologi, o parte dintre acestia angajati ai directiilor de sanatate publica, o parte sunt in spitale."Mult prea putini. Pana la urma, a trebuit sa facem aceasta specialitate atractiva. De anul trecut, medicul epidemiolog rezident are curricula imbunatatita astfel incat specialitatea nu se mai ia in trei ani, ci in patru ani. Avem de doi ani rezidentiat in microbiologie", a amintit reprezentantul MS.Referindu-se la subiectul Hexi Pharma, Sorina Pintea a declarat ca la vremea respectiva a "ramas surprinsa ca s-a putut intampla asa ceva"."Am ramas surprinsa ca s-a putut intampla asa ceva, pentru ca noi, cei din spitale, in momentul in care cumparam un dezinfectant, nu faceam analize lichidului care se afla inauntrul sticlei - daca mirosea intepator, daca era eficient - in sensul ca se faceau controale acolo unde se faceau. Asta ma face sa cred ca in multe parti nu se faceau controale. Dar (...) nu mai este posibil sa se intample asa ceva", a sustinut demnitarul.Potrivit ministrului, dezinfectantii trebuie sa fie folositi conform procedurilor si protocoalelor.