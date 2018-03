Sectia pentru procurori a CSM discuta astazi cererea sefului DIICOT Daniel Horodniceanu de a reveni la Serviciul Teritorial Iasi dupa incheierea mandatului

Pe ordinea de si a Sectiei pentru procurori a CSM de vineri figureaza "Nota Directiei resurse umane si organizare nr. 4290/2018 privind cererea formulata de domnul DANIEL CONSTANTIN HORODNICEANU, procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism , prin care solicita continuarea activitatii pe o functie de executie la Serviciul teritorial Iasi al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, la incetarea mandatului functiei de conducere detinuta".Mandatul lui Horodniceanu la conducerea DIICOT expira in luna mai, e fiind numit in functie in urma cu trei ani, la data de 19 mai. Anterior numirii, din 2012, a detinut functia de procuror-sef in cadrul Serviciului Teritorial Iasi al DIICOT.Recent au aparut informatii conform carora ar fi fost vizat intr-un dosar DNA care a fost clasat.Daniel Horodniceanu a declarat, intrebat despre aceste informatii, ca a cerut Directiei Nationale Anticoruptie sa studieze acest dosar, el spunand ca ar fi fost normal sa fie anuntat.