Rezultatele simularii examenului de Evaluare Nationala, asteptate astazi

Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog."Totusi, in situatiile exceptionale in care se doreste consemnarea notelor in catalog, acest lucru se poate face in baza unei cereri scrise depuse de cei interesati", anunta MEN.Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecarei unitati de invatamant, prin discutii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, sedinte cu parintii, precum si la nivelul consiliului profesoral pentru imbunatatirea performantelor scolare.Potrivit MEN, "obiectivele acestei simulari sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului pe care il vor sustine la finalul ciclului gimnazial, stabilirea nivelului real de pregatire atins in aceasta etapa, precum si optimizarea pregatirii in vederea obtinerii unor rezultate satisfacatoare la probele din luna iunie".Simularea Evaluarii Nationale a fost sustinuta in perioada 5 - 7 martie de cei aproximativ 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017-2018.Examenul propriu-zis va fi sustinut de elevi in luna iunie.Astfel, in perioada 04-08 iunie va avea loc inscrierea candidatilor, in 11 iunie va fi sustinuta proba de Limba si literatura romana - proba scrisa, in 13 iunie proba scrisa de Matematica si in 14 iunie proba de Limba si literatura materna.In 19 iunie vor fi afisate rezzultatele care pot fi contestate, iar rezultatele finale vor fi anuntate in 23 iunie.