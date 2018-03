Arad: Doi morti si doi raniti, dupa ce o masina a lovit un pieton pe DN 79, a iesit de pe sosea si a lovit un copac

Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea aradeana Andrei Saguna, pe DN 79, soseaua care leaga orasele Arad si Oradea.Potrivit primelor cercetari efectuate de politisti, un autoturism care circula spre Arad a surprins un barbat care se deplasa pe jos pe marginea drumului, iar apoi soferul a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu vehiculul de un copac de pe camp.Barbatul de pe drum si soferul au murit pe loc, in timp ce alti doi barbati aflati in autoturism au suferit rani grave, fiind transportati la spital in Arad.Politistii fac cercetari pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-a produs accidentul si pentru a afla identitatea victimei suprinse pe partea carosabila.