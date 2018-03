Carmen Dan, dupa ce a vizitat zonele cu risc de inundatii: Ne mai trebuie mult timp pana cand nu vom mai vedea birturile pline cand comunitatea se confrunta cu o situatie de urgenta

"Ne mai trebuie mult timp pana cand nu vom mai vedea birturile pline atunci cand in jurul nostru comunitatea este confruntata cu o situatie de urgenta. Azi am vorbit cu cateva persoane, probabil unii sarbatoreau 15 martie, altii nu. Erau totusi solidari, iar asta e important", a scris Carmen Dan, pe contul ei de Facebook , dupa ce a vizitat localitatile Comana si Augustin din judetul Brasov, precum si in localitatea Capeni din judetul Covasna, unde "azi-noapte a existat un risc real ca apele Oltului sa se reverse".Pe de alta parte, ministrul i-a sfatuit pe oamenii carora li se cere sa plece din localitatilor unde exista risc de inundatii sa asculte cerintele autoritatilor si sa nu se bazeze pe "acel sentiment fals ca mie nu mi se poate intampla"."In situatii de urgenta, masura de evacuare preventiva a celor aflati in situatie de risc apartine primarului sau prefectului ( adica presedintelui comitetului local/judetean pentru situatii de urgenta). Pentru ca primarii si consilierii locali, cei alesi de comunitate, se bucura de incredere din partea celor care i-au ales, aceasta decizie ar trebui sa fie usor de aplicat. In Capeni nu a fost deloc asa, iar celor care se gandesc ca este o problema generala de incredere in autoritati, le reamintesc ca pompierii sunt cea mai de incredere institutie, iar jandarmeria se afla si ea pe un loc bun in acest top", a mai scris ministrul de Interne.