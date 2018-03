Apele Romane: Situatia in zona critica din judetul Covasna s-a stabilizat, dar riscul de cedare a digurilor ramane din cauza fenomenului de eroziune interna

Potrivit unui comunicat transmis, joi dupoa-amiaza, de catre reprezentantii A.N. "Apele Romane"sursei citate, specialistii institutiei au monitorizat din teren situatia aparuta in satul Capeni, ce apartine orasului Baraolt, din judetul Covasna, pentru a analiza si evalua situatia existenta.Acestia au constatat ca la statiile hidrometrice Podu Olt, Feldioara si Hoghiz, amplasate pe raul Olt, s-au depasit cotele de pericol."In momentul de fata, situatia in zona critica s-a stabilizat, masurile intreprinse de personalul Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Covasna impreuna cu echipele ISU si membrii CLSU Baraolt (suprainaltarea si consolidarea digurilor cu saci de pamant) au condus la stoparea deversarii digurilor, dar riscul de cedare a acestora ramane in continuare ridicat din cauza fenomenului de eroziune interna (infiltratii prin si pe sub corpul digului)", precizeaza reprezentantii A.N. Apele Romane.Potrivit acestora, SGA Covasna a intervenit cu un buldoexcavator pentru deblocarea unui pod pe DJ 131 B."Joi, de la ora 13.00, cotele raului Olt sunt in scadere, iar la statia hidrometrica Podu Olt se inregistra o cota de 477 cm (CI+27cm), la statia hidrometrica Feldioara 418 cm (cu 2 cm sub cota de inundatie) si la statia hidrometrica Hoghiz 466 cm (CI+16 cm)", au mai precizat reprezentantii Apele Romane.Unitatile teritoriale ale Administratiei actioneaza prin formatiile de interventie cu utilaje si materiale din stocul de aparare. Se monitorizeaza permanent cursurile de apa, se intervine pentru asigurarea sectiunilor de scurgere a raurilor, dar si punerea in siguranta a punctelor critice inregistrate pe sectoarele vizate de avertizarile hidrologice.Hidrologii au emis, joi, noi avertizari cod portocaliu si galben pentru treisprezece judete din centrul tarii, vizand cresteri de debite si niveluri pe unele rauri, ca urmare a propagarii viiturilor produse anterior, cu depasiri ale cotelor de aparare.Astfel, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a actualizat avertizarea cod galben pentru raurile din bazinele hidrografice Mures, Tarnava Mare si Tarnava Mica, Olt, Raul Negru, Calmatui, Teleorman, Neajlov, Sabar si Prut.Avertizarea este in vigoare pana vineri la ora 20.00 si vizeaza treisprezece judete - Mures, Alba, Sibiu, Harghita, Covasna, Brasov, Valcea, Arges, Dolj, Olt, Dambovita, Giurgiu si Botosani.De asemenea, hidrologii au emis joi o noua avertizare cod portocaliu, care va fi in vigoare pana vineri la ora 12.00, pentru judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu si Giurgiu.Pe raurile aflate sub incidenta acestor avertizari se vor inregistra cresteri de debite si niveluri, ca urmare a propagarii viiturilor produse anterior, cu depasiri ale cotelor de aparare.