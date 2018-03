Iohannis reproseaza Parlamentului ca nu a adoptat legislatia pentru sarbatorirea Centenarului Marii Uniri: Jocul politic marunt a avut castig de cauza in fata unei rare oportunitati de a construi consens politic

Am incurajat toate guvernele Romaniei de dupa 2015, au fost cinci, sa-si asume cu maxima responsabilitate rolul de a dovedi, prin proiecte concrete, importante, implementate cu responsabilitate, capacitatea tarii noastre de a se angaja in al doilea secol al sau de modernitate.

Centenarul a creat in societatea romaneasca un orizont de asteptare comparabil, poate, cu momentul aderarii tarii noastre, in 2007, la Uniunea Europeana.

Din pacate, jocul politic marunt a avut castig de cauza in fata unei rare oportunitati: aceea de a construi consens politic, coeziune si angajament social in jurul unor obiective si proiecte de modernizare a tarii, continuand idealurile Marii Uniri.

Regret ca manifestarile si proiectele dedicate Centenarului se pregatesc in lipsa unui cadru legal, care cadru nu a fost inca adoptat de Parlament.

Regretabil este si faptul ca, desi Guvernele succesive din ultimul an ne-au anuntat in repetate randuri de iminenta prezentarii unui program national al Centenarului si a adoptarii unui mecanism transparent si operational de sprijin, acest lucru nu s-a intamplat.

Cadrul legal nu a fost adoptat de Parlament, desi guvernele succesive din ultimul an au anuntat acest lucru in mod repetat. Acest lucru nu s-a intamplat, a spus presedintele."Constiinta nationala, apropierea societatii noastre de procesele politice si economice occidentale si forta viziunii elitelor au dat forma si identitate tarii. In secolul XXI insa, Romania are nevoie de noi energii, care sa se manifeste intr-un Proiect de tara in acord cu interesele noastre contemporane, fundamental legate de statutul de membru al Uniunii Europene si al NATO", a mai spus presedintele Iohannis.Fragment din discursul lui Klaus Iohannis: