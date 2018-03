Tanarul impuscat mortal de un politist din Vaslui este nepotul unui fost sef al Politiei Rutiere din municipiu. Cum s-a intamplat incidentul

Din primele cercetari, a reiesit ca, in momentul in care barbatul a lasat masina si a fugit, politistul l-a somat sa opreasca, a alergat dupa el si a apucat sa-l prinda de umeri, din spate, in timp ce avea pistolul in mana.Atunci arma s-a descarcat, iar glontul l-a lovit in cap.Potrivit publicatiei citate, tanarul traia in concubinaj cu o tanara vanzatoare la un magazin, cu care are un copil.El ar avea trei dosare penale, toate pentru infractiuni la legea circulatiei. A fost cercetat in 2016, pentru doua situatii in care a condus fara permis de conducere si a refuzat recoltarea de probe de sange in vederea determinarii alcoolemiei, iar in prezent este cercetat pentru o fapta din 2017, cand a condus fara permis de conducere, sub influenta alcoolului. Anterior acesta a fost retinut si s-a aflat sub control judiciar.UPDATE Potrivit adevarul.ro , victima, Adrian Munteanu, este nepotul fostului sef al Biroului Rutier Vaslui, subcomisarul Iulian Munteanu. Acesta si-a pierdut functia, fiind arestat pentru o vreme pentru fapte de coruptie, printre denuntatorii sai fiind agentul Mihai Vizitiu, cel care l-a impuscat mortal pe Munteanu joi.Adevarul.ro arata ca Mihai Vizitiu a avut calitate de investigator cu identitate reala in dosarul in care seful Biroului Rutier Vaslui este acuzat de fapte de coruptie, iar procesele sale verbale intocmite in urma activitatilor de monitorizare au cantarit decisiv in arestarea ofiterului Munteanu.In prezent, dosarul de coruptie se afla pe rolul Tribunalului Vaslui, unde urmeaza sa inceapa judecata.