Vreme de iarna in intreaga tara, de sambata dupa-amiaza / Frigul si precipitatiile persista si saptamana viitoare / In Bucuresti e posibil sa ninga

"Vremea ramane calda pana sambata, inclusiv. In mare parte din tara temperaturile se mentin peste mediile perioadei, si ajung la 19-20 de grade, chiar 22 de grade, in partea sud-estica a tarii. Precipitatiile asteptate pana sambata, in general slabe, vor ocupa treptat suprafete mai extinse din partea de vest a tarii, cu cantitati ce nu depasesc decat izolat 15-20 litri/mp. De sambata dupa-amiaza, sambata seara, vremea se raceste, la inceput in partea de nord a Moldovei. Acolo, temperaturile nu mai trec sambata la amiaza de 4-5 grade. Pe acolo va patrunde masa de aer deosebit de rece ce va cuprinde mare parte din continent. Tot in partea de nord a Moldovei precipitatiile asteptate se vor transforma, din seara zilei de sambata, in lapovita si chiar ninsoare. Foarte posibil se va depune si strat important de zapada, in vreme ce in vest si nord-vest pana duminica asteptam ploi insemnate cantitativ. Local, vor fi cantitati de peste 25-30 de litri/mp. Asta pentru ca regiunile intra-carpatice sunt cumva adapostite in prima faza de aerul acesta deosebit de rece", a explicat Hustiu.Specialistul ANM a mentionat, totodata, ca masa de aer rece va cuprinde treptat si celelalte zone ale tarii, incepand de duminica, inclusiv Bucurestiul. "Aici, daca sambata vor fi in jur de 19 grade, duminica nu vor fi mai mult de 6 grade. Posibil ca si in Capitala, de duminica dupa-amiaza, sa fie intensificari ale vantului, iar ploaia asteptata sa se transforme in lapovita si ninsoare. Este devreme sa ne pronuntam asupra depunerii de strat de zapada. In partea de sud a tarii, la inceput vor fi mai ales ploi, insa de duminica seara probabil ca precipitatiile se vor transforma in lapovita si ninsoare", a spus Mihai Hustiu.Potrivit sursei citate, la nivel comparativ, daca vineri, in Moldova, se vor inregistra 13-14 grade, sambata la amiaza nu vor fi mai mult de 2-3 grade, deci, mai mult de zece grade diferenta de la o zi la alta."Trecem de la o vreme deosebit de calda la o vreme neobisnuit de rece. In mod normal, in aceasta perioada ar trebui sa avem temperaturi intre 7 si 14 grade. La nivelul saptamanii viitoare, insa, vom avea valori termice cuprinse intre -6 si 6 grade, cu cele mai coborate temperaturi in nordul Moldovei. Pe timpul noptii este posibil ca temperaturile sa coboare chiar spre limita gerului, pana la -10 grade in special in partea de nord-est a tarii", a spus meteorologul ANM.Vestea proasta este ca vremea capricioasa se va mentine pe tot parcursul saptamanii viitoare, in jurul datelor de 25-26 martie."Aceasta vreme neobisnuit de rece pentru aceasta perioada se va mentine aproape toata saptamana viitoare. Asa cum si Organizatia Meteorologica Mondiala a mentionat, va fi un val de frig ce va persista pana undeva spre 25-26 martie, aceeasi evolutie fiind asteptata si in Romania. Vom avea, deci, saptamana viitoare, temperaturi si cu 10 grade mai coborate fata de normalul acestei perioade. Temporar, vom mai astepta precipitatii in mare parte din tara, atat sub forma de lapovita, cat si de ninsoare. In plus, odata cu patrunderea de aer rece vantul se va intensifica in mare parte din tara, mai ales in zonele de munte, dar si in regiunile estice si sud-estice ale tarii, si care vor depasi la rafala 60-70 km/h, amplificand si mai mult senzatia de frig. Asteptam precipitatii in special pe partea de sud a tarii pentru ca dinspre bazinul Marii Mediterane vor veni cicloni atmosferici care vor afecta si tara noastra, cu precadere partea de sud, unde temporar vor fi precipitatii sub forma de ploaie, dar si lapovita si ninsoare. Ar fi mai degraba o vreme de iarna decat una de sfarsit de martie", a subliniat Hustiu.