UPDATE Vaslui: Un barbat a murit dupa ce a fost impuscat in cap de un politist / Barbatul fusese prins de politist si pistolul s-ar fi declansat accidental

Barbatul impuscat accidental a murit, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, Petru Iftene."Barbatul a fost resuscitat, a intrat de doua ori in stop cardio-respirator, au fost continuate procedurile, dar, din pacate medicul a constatat decesul", a precizat Iftene.Purtatorul de cuvant al IPJ Vaslui, Silvia Manta, a spus ca incidentul s-a petrecut in zona industriala a municipiului Vaslui, ranitul fiind preluat de un echipaj medical."Barbatul aflat la volanul unui autoturism, la vederea masinii de politie a efectuat manevra de mers inapoi, dupa care a coborat din masina si a incercat sa fuga. Colegul nostru a mers dupa barbat si l-a somat sa se opreasca, avertizand ca va face uz de arma. La un moment dat, barbatul a fost prins de umeri pentru a fi imobilizat de politist, moment in care arma s-a declansat accidental, ranindu-l pe barbat in zona capului. Acesta a fost preluat de un echipaj medical", a declarat Silvia Manta.Barbatul impuscat era cercetat in trei dosare penale pentru diverse infractiuni privind circulatia auto pe drumurile publice.Ancheta in acest caz este in derulare.