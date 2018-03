DIICOT: Un tanar a murit in Pitesti dupa ce a consumat etnobotanice facute din ceaiuri stropite cu droguri lichide / Prietenii lui l-au abandonat pe trotuar dupa ce si-a pierdut constienta

DIICOT a facut joi dimineata trei perchezitii in Pitesti si Slatina si va audia trei persoane in cazul unui tanar ce a murit saptamana trecuta. Acesta, a intrat intr-o stare de somnolenta dupa ce a consumat materie vegetala tratata cu substante psihoactive si a fost abandonat de prietenii sa pe trotuar, fiind gasit ulterior decedat.





Ce spune DIICOT:





"In cauza exista suspiciunea rezonabila ca suspectul C. I. C. a achizitionat on-line diverse substante cu efect psihoactiv, substante care ajungeau la acesta prin intermediul firmelor de coletarie, sub forma lichida.



La data de 11.03.2018, 4 tineri consumatori din municipiul Pitesti, s-au deplasat cu un autoturism in municipiul Slatina de unde au achizitionat de la suspectul C. I. C., 5 plicuri de substanta vegetala psihoactiva, pentru suma totala de 50 lei.



In urma perchezitiilor, au fost identificate si ridicate in vederea continuarii cercetarilor aproximativ 1 kg. de fragmente vegetale, 4.500 de lei, telefoane mobile si ustensile folosite la portionarea si ambalarea substantelor interzise."

In continuare, suspectul a procurat material vegetal din farmacii, ceai de salvie sau "damiana" pe care il stropea cu lichidul cumparat in modul mai sus mentionat, folosind o proportie de aprox. 10mg de lichid la 30 de grame de material vegetal. Ulterior, suspectul a comercializat materialul vegetal catre diversi consumatori de pe raza judetului Arges, in cantitati de de 0,25 grame de substanta, contra sumei de 25 de lei.Pe drumul de intoarcere catre Pitesti, acestia au consumat intreaga cantitate de etnobotanice iar unul dintre ei a intrat in stare de somnolenta, fara a fi constient. In aceasta stare, victima a fost coborata din autoturism si asezata pe un trotuar din zona blocului nr. 2 situat pe strada Aleea Teilor din municipiul Pitesti, loc in care, la scurt timp, a fost gasita decedata.