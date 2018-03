Ministrul culturii cere Corpului de control al premierului sa verifice cazul Cuminteniei Pamantului si situatia de la Coresi si RomaniaFilm

Ministrul Culturii, George Ivascu, a solicitat, ca urmare a evaluarii din prima luna de mandat, aprobarea unei misiuni a Corpului de Control al Prim-ministrului cu care sa verifice activitatea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, informeaza un comunicat de presa al institutiei.



De asemenea, in cadrul misiunii de control, va fi analizata si activitatea institutiilor din subordinea/coordonarea MCIN, aflate in situatii juridice si economico-financiare dificile, unele dintre ele aflate in insolventa, precum Compania Nationala a Imprimeriilor Coresi si Regia Autonoma de Distributie si Exploatare a Filmelor RomaniaFilm.



"Am facut aceasta solicitare in ideea unei auditari corecte si transparente a situatiei. Este o misiune de control deschisa si vom comunica in mod transparent concluziile verificarilor mai sus mentionate", a explicat ministrul George Ivascu.

Controlul este solicitat in mai multe domenii, in special privind Cumintenia Pamantului, Monumentul Marii Uniri de la 1918 din Arad, Monumentul Marii Uniri de la Alba Iulia, dar si in privinta unor activitati desfasurate in cadrul Secretariatului General al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale.