O delegaţie de europarlamentari a purtat timp de 3 ani negocieri secrete cu Coreea de Nord

'Ne-am intalnit in secret cu inalti responsabili nord-coreeni in 14 ocazii. Le-am inteles ingrijorarile si ei le inteleg pe ale noastre', a declarat miercuri eurodeputatul conservator britanic Nirj Deva, intr-o conferinta de presa.Spre a se pune capat tensiunilor cu Coreea de Nord, aceasta delegatie 'a aparat fara incetare un dialog fara conditii prealabile', a subliniat Deva.Eurodeputatul britanic a tinut sa dezvaluie desfasurarea acestor discutii inaintea summitului istoric anuntat intre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un, intalnire ce urmeaza sa aiba loc cel tarziu la finele lunii mai.Discutiile europarlamentarilor cu responsabili nord-coreeni, printre care s-au aflat si ministri, s-au tinut cu regularitate la Bruxelles. 'Le-am spus in termeni neechivoci ca, daca vor continua programul de rachete si programul nuclear, aceasta nu va duce decat la o concluzie inevitabila la care nu indraznim sa ne gandim', a rezumat Nirj Deva.Aceeasi delegatie a avut, in paralel, intalniri cu responsabili din SUA, China, Japonia si Coreea de Sud, intalniri ce au vizat tot alimentarea dialogului in favoarea 'unei Peninsule Coreene a carei denuclearizare va putea fi verificata'.