Olaru: Motivarea avizului negativ al CSM la cererea de revocare a lui Kovesi va fi finalizata pana la sfarsitul saptamanii 

Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis pe 27 februarie sa dea aviz negativ propunerii formulate de ministrul Justitiei privind revocarea Laurei Codruta Kovesi.Este clar ca suntem departe de o revocare a procurorului sef al Directiei Anticoruptie, a spus, in ziua urmatoare, presedintele Klaus Iohannis, inainte de prezentarea raportului pentru 2017 al DNA.Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat pe 12 martie, referindu-se la motivarea avizului negativ dat de CSM cererii de revocare a sefei DNA , ca membrilor Sectiei de procurori a CSM, "le va fi greu sa motiveze contra evidentei", el argumentand ca este vorba despre un demnitar care a incalcat de trei ori Constitutia.Tot luni, a afirmat luni ca este "pregatit" sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care Klaus Iohannis nu va da curs solicitarii de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie.