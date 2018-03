Ambasada rusa ii ironizeaza pe britanici dupa expulzarea diplomatilor sai: Nu ne e frica de frig

The temperature of \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDFA \uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 relations drops to ➖2️⃣3️⃣, but we are not afraid of cold weather. pic.twitter.com/mand9YyoaE — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 14, 2018

"Temperatura relatiilor ruso-britanice a cazut la -23, dar nu ne e frica de frig", a scris ambasada pe Twitter, postand si o fotografie pe gheata. Premierul britanic Theresa May a anuntat , intr-un discurs tinut in parlament, ca va expulza 23 de diplomati rusi. May declarase luni, in fata Parlamentului britanic, ca "foarte probabil" Rusia este responsabila pentru otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal si a cerut Moscovei explicatii pana la sfarsitul zilei de marti.Imediat dupa anuntul lui May, ambasada rusa spusese ca decizia este inacceptabila: "Consideram ca aceasta actiune ostila este absolut inacceptabila, nejustificata si pripita. Toata responsabilitatea pentru deterioararea relatiilor Rusia-Marea Britanie apartine actualilor conducatori politici britanici".