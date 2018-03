Bistrita-Nasaud: Barbat lovit mortal de un camion condus de un sofer baut

Potrivit sursei citate, politistii au stabilit ca barbatul decedat se angajase, in calitate de pieton, in traversarea strazii prin loc nepermis.Soferul implicat in accident, un barbat de 62 ani din Timisoara, a fost testat cu alcooltestul, rezultatul fiind pozitiv.La locul accidentului au intervenit un echipaj de prim-ajutor al SMURD si un echipaj al Ambulantei, insa ranile suferite de barbatul de 68 ani au fost mult prea grave si nu a mai putut fi salvat.