Covasna: Circa 300 de oameni amenintati de inundatii au refuzat sa fie evacuati desi discul risca sa se rupa

Denes spune ca situatia din Capeni s-a "ameliorat", dar exista in continuare o portiune critica de aproximativ 30 de metri, iar acolo a fost suprainaltat digul cu saci de nisip. El a spus ca localnicii au refuzat evacuarea, pe parcursul noptii, invocand sa aiba grija de bunuri, dar in cazul in care "pericolul este iminent" vor pleca. (news.ro)Raed Arafat a declarat la Digi 24 ca exista un risc ca digul sa se rupa si ca sunt in pericol 130 de case din localitatea Capeni. "Apa este in scadere, dar riscul nu este eliminat", a spus seful Departamentului pentru SItuatii de Urgenta. El a precizat ca s-a reusit evacuarea unei parti mici din populatie pentru ca restul au preferat sa ramana. Am evacuat doua persoane imobilizate a adaugat Arafat.Primarul orasului Baraolt, Lazar Kiss Barna, localitate de care apartine satul Capeni, a declarat ca o parte dintre localnici refuza sa isi paraseasca locuintele si si-au asumat prin semnatura aceasta decizie.El a mai spus ca daca digul se va sparge, autoritatile vor recurge la evacuare fortata, persoanele respective urmand sa fie gazduite provizoriu in incinta salii de sport din localitate.Ordinul de evacuare pentru circa 300 de persoane a fost dat de Primaria Baraolt in baza deciziei luate miercuri dupa-amiaza, impreuna cu Prefectura Covasna, Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Sistemul de Gospodarire a Apelor, dupa ce specialistii au avertizat ca exista riscul ruperii digului, din cauza unei viituri ce ar putea sa se produca in urmatoarele ore pe raul Olt.