Ce isi dorea Stephen Hawking sa fie gravat pe piatra funerara a mormantului sau

"Ecuatia lui Hawking" este una dintre cele mai importante descoperiri ale cercetatorului si exprima ideea care defineste munca sa de o viata: faptul ca gaurile negre nu sunt in totalitate negre, ci ca acestea emit ceea ce a devenit cunoscut sub denumirea "radiatia Hawking".Aceasta descoperire a condus la noi modalitati de intelegere atat a gaurilor negre, cat si a modului in care universul evolueaza si se schimba in timp.