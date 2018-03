Pana la sfarsitul secolului ne-am putea confrunta cu extinctia a jumatate dintre plantele si animalele planetei

Constatarile studiului ofera un avertisment cu privire la viitorul care ne asteapta daca nu incepem sa luam masuri in ceea ce priveste schimbarile climatice provocate de om.Reducerea cu 50% a speciilor de animale si plante este cel mai grav scenariu, cu o crestere a temperaturii globale cu 4,5 grade Celsius.Daca obiectivul Acordului Climatic de la Paris este limitarea incalzirii globale la o crestere de 2 grade Celsius, Amazon si Galapagos ar putea pierde pana la 25% din speciile lor unice, potrivit studiului.In urma rezultatelor obtinute, cercetatorii sunt de parere ca, pana la sfarsitul secolului, 60% dintre speciile din Madagascar pot disparea, in timp de Fynbos din Africa de Sud ar putea pierde o treime dintre speciile sale. Totodata, Amazonul s-ar putea confrunta cu reducerea cu 69% a plantelor, pe cand padurile Miombo din Africa de Sud s-ar putea confrunta cu extinctii locale pentru 90% dintre amfibieni, 86% dintre pasari si 80% dintre mamifere.Problemele apei, precum cele cu care se confrunta in prezent Africa de Sud, din cauza vremii din ce in ce mai calde si a precipitatiilor din ce in ce mai putine, vor afecta Africa, Asia, America de Sud, Caraibe, dar si Europa. Vor fi afectati in mod special elefantii din Africa, care consuma in jur de 190 de litri de apa zilnic. In schimb, in India, 96% dintre terenurile unde traiesc tigrii bengalezi - despre care se crede ca au ramas doar 100 - vor fi sub apa.Studiul, realizat de WWF, Universitatea de Est din Anglia si Universitatea James Cook, a fost publicat in revista Climate Change.