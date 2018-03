Mihai Fifor: Romania se raliaza pozitiei oficiale a NATO in cazul otravirii lui Serghei Skripal

El a afirmat, miercuri seara, intr-o emisiune la Antena 3, ca tot ceea ce s-a intamplat in Marea Britanie "nu face decat sa confirme faptul ca Rusia joaca in continuare destul de agresiv", mentionand ca se asteapta "ca pana la summitul NATO sa mai avem astfel de provocari"."Ce s-a intamplat in Marea Britanie este un lucru extrem de grav. (...) Sigur ca suntem ingrijorati si sigur ca ne raliem pozitiei oficiale a NATO, pentru ca nu putem sa facem altfel. De altminteri, tonul belicos cu care Rusia raspunde de fiecare data declaratiilor statelor membre NATO sau NATO in sine este unul deja clasic. Rusia ameninta la randul sau. Rusia are o pozitie extrem de aspra", a afirmat Fifor.Ministrul Apararii a subliniat, de asemenea, ca "toate statele care sunt pe frontiera de est discuta despre amenintarea rusa"."La Marea Neagra nu mai este o surpriza pentru nimeni faptul ca in fiecare zi avem, hai sa zicem, tot felul de provocari ale Federatiei Ruse. Nu mai vorbesc de razboiul hibrid, de razboiul Cyber War, de razboiul electronic, pentru ca le resimtim pe ambele in Romania, fara doar si poate. Asta nu inseamna ca Romania nu este pregatita sa faca fata acestor amenintari, dar suntem tot mai preocupati", a adaugat Mihai Fifor.El a precizat ca Romania va milita pentru ca pe agenda summitului NATO din iulie "amenintarea Rusiei la Marea Neagra si situatia extrem de complexa, de complicata de la Marea Neagra sa constituie un punct separat".