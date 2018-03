Instanta respinge cererea lui Dan Voiculescu de recalculare a zilelor de detentie in baza recursului compensatoriu

Magistratii au respins, ca inadmisibila, o contestatia la executare formulata de Voiculescu, dar si o cerere de sesizare a Curtii Constitutionale in legatura cu dispozitiile articolului V din Legea 169/2017.Decizia nu este definitiva.In septembrie 2017, avocatul lui Dan Voiculescu a depus la Judecatoria Sectorului 5 o contestatie la executare, prin care solicita ca fostului senator sa i se aplice beneficiile recursului compensatoriu, chiar daca el a fost eliberat conditionat in iulie 2017.Avocatul Toni Neacsu sustinea ca Dan Voiculescu doreste recalcularea pedepsei executate in inchisoare, avand in vedere ca fostului senator ar trebui sa i se aplice beneficiile recursului compensatoriu, dat fiind faptul ca a stat in detentie in improprii."S-a dat legea recursului compensatoriu si problema care se pune este daca se aplica doar celor care in momentul respectiv se afla in penitenciar sau si celor care au iesit sub o forma sau alta. Ei sustin ca se aplica doar celor pe care legea ii prinde efectiv in penitenciar. Noi sustinem ca si ceilalti au executat in aceleasi conditii si ca atare ar trebui sa li se aplice. Cand spunem sa li se aplice, sa le recunoasca un beneficiu legal, constand in considerarea ca executata a unei perioade mai mari. Nu are niciun alt efect, decat ca recunosti ca 300 de zile, cat a stat el - sa spunem - a stat 400 de zile, pentru ca ii pui in plus, in sensul acesta. Acum este o diferenta intre ceea ce a vrut ministrul Justitiei sa faca atunci cand a facut Legea 169 si ce a iesit pe hartie", declara atunci Toni Neacsu.Legea 169/2017 privind recursul compensatoriu prevede scaderea a sase zile din pedeapsa pentru 30 de zile petrecute in conditii improprii in inchisoare.Pe 18 iulie 2017, Dan Voiculescu a fost eliberat conditionat din inchisoare, dupa ce a executat efectiv o treime din cei 10 ani detentie primiti in dosarul ICA.