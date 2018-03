Klaus Iohannis a promulgat legea care modifica modul de alegere a judecatorilor constitutionali de catre Parlament

"Fiecare Camera a Parlamentului numeste, la propunerea Biroului permanent si pe baza recomandarii Comisiei juridice, in calitate de judecator, persoana care a intrunit votul majoritatii membrilor prezenti", prevede modificarea propusa de deputatul PSD Eugen Nicolicea.Prin legea actuala, judecatorii constitutionali erau numiti "cu votul majoritatii membrilor" unei Camere.Legea a fost adoptata pe 14 februarie de Senat, in calitate de for decizional, si a trecut tacit de Camera Deputatilor in 28 iunie 2016.Curtea Constitutionala se compune din noua judecatori numiti pentru un mandat de noua ani, care nu poate fi prelungit sau innoit. Trei judecatori sunt numiti de Camera Deputatilor, trei de Senat si trei de presedinte.