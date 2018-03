Primarul din Odorheiu Secuiesc, amendat cu 5.000 de lei pentru ca nu a arborat drapelul Romaniei langa cel al Ungariei

Potrivit informatiilor furnizate de prefectul judetului Harghita, Jean-Adrian Andrei, in cursul zilei de marti, primarul din Odorheiu Secuiesc a fost somat in scris ca, in urma arborarii steagului Ungariei pe stalpii de iluminat din oras, incalca prevederile legale, potrivit carora ''arborarea drapelului altui stat se realizeaza numai impreuna cu drapelul national si numai pe cladiri oficiale si in locuri publice stabilite'' si i s-a solicitat ca ''de indata'' sa intre in legalitate si sa arboreze drapelul Romaniei alaturi de cel al Ungariei, ''in toate locurile in care acesta este arborat, in caz contrar urmand a suporta rigorile legii''.Intrucat primarul din Odorheiu Secuiesc nu s-a conformat, prefectul l-a amendat cu suma de 5000 lei. In procesul verbal se precizeaza ca au fost incalcate prevederile art. 7 din Legea nr. 75/1994, potrivit carora ''drapelele altor state se pot arbora pe teritoriul Romaniei numai impreuna cu drapelul national si numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivitati si reuniuni internationale, pe cladiri oficiale si in locuri publice stabilite cu respectarea prevederilor prezentei legi'' si prevederile art. 6 din H.G. nr. 1157/2001, in care se arata ca ''pe teritoriul Romaniei drapelele altor state pot fi arborate numai impreuna cu drapelul national al Romaniei si numai cu prilejul vizitelor cu caracter oficial de stat, al unor festivitati si reuniuni internationale, pe cladiri oficiale si in locuri publice stabilite de autoritatile administratiei publice locale''.Primarul municipiului Odorheiu Secuiesc, Galfi Arpad, care a castigat alegerile din partea Partidului Civic Maghiar, a declarat ca el a primit doar o somatie si ca nu are cunostinta sa fie amendat, dar ca va arbora steagul Romaniei ''acolo unde trebuie'', pentru ca nu vrea sa incalce legea."Va fi arborat si steagul Romaniei si steagul oficial al Ungariei, intrucat va fi un secretar de stat care va veni in orasul nostru (nr: din partea Guvernului Ungariei), va fi arborat si steagul Romaniei si pe scena si pe cladirea municipiului Odorheiu Secuiesc. (...) Eu asa cred ca noi vrem sa respectam legile in vigoare si va fi arborat unde trebuie si pe scena si pe primarie si peste tot, nu vrem sa facem demersuri ilegale", a spus Galfi Arpad.