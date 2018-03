Femeia din Timisoara care si-a ucis fiica in varsta de patru ani, retinuta pentru 24 de ore. Ea le-a spus anchetatorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa 

Procurorii au decis, dupa trei ore de audieri, retinerea pentru 24 de ore a femeii de 38 de ani care si-a ucis fetita in varsta de patru ani, transmite news.ro. Oana Net le-a spus procurorilor ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa.

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, Oana Net, femeia de 38 de ani care si-a ucis fetita de patru ani, a fost retinuta pentru 24 de ore.

Aceasta le-a spus procurorilor, in timpul audierilor, care au durat aproximativ trei ore, ca nu are o explicatie logica pentru fapta sa si a sustinut ca s-a gandit intens, in ultima vreme, la divortul de sotul sau.

Oana Net a fost incatusata si transferata in Arestul Inspectoratului de Politie al judetului Timis. Joi dimineata, femeia va fi prezentata judecatorilor de la Tribunalul Timis, cu propunere de arestare preventiva.

Crima a avut loc marti seara intr-o casa din cartierul Ronat, aflat la marginea Timisoarei, femeia sunand la numarul de urgente 112 in jurul orei 23.00. Dupa ce a sunat la 112 pentru a anunta crima, femeia s-a incuiat in casa, iar politisti au fost nevoiti sa forteze usa pentru a intra.

In locuinta, in momentul crimei, se afla si strabunica fetei, o femeie de 84 de ani, batrana si bolnava, care nu a auzit nimic suspect.

In timpul cercetarii la fata locului, femeia le-a spus politistilor ca a inghitit erbicid, in incercarea de a se sinucide si a inceput sa vomite. Un echipaj SMURD a preluat-o pe aceasta si a dus-o la Spitalul Municipal Timisoara, sub escorta, apoi a fost transferata la Spitalul Judetean Timisoara.

Mai multi martori le-au declarat politistilor ca, cel mai probabil, femeia a recurs la gestul de a-si ucide fetita dupa o cearta cu sotul ei, care i-ar fi cerut divortul. Femeia, in varsta de 38 de ani, a fost educatoare timp de 15 ani la gradinita din satul Murani, din judetul Timis. In urma cu trei saptamani, ea a cerut concediu fara plata invocand ca a obosit sa faca naveta si ca vrea sa isi caute un loc de munca mai bine platit.