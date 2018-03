Inspectia Judiciara cere sanctionarea inspectoarei care a coordonat echipa ce a controlat DNA / Radescu acuza in septembrie imixtiunea conducerii IJ in efectuarea controlului

"Este regretabil ce s-a intamplat. Am ajuns la conlcuzia ca aceasta stare s-a datorat coordonatorului echipei, doamna inspector Elena Radescu, dar si atitudinii conducerii DNA pe tot parcursul verificarilor. Mi-e greu sa inteleg de ce un inspector cu experienta de pesste 30 de ani (n.r. - Elena Radescu) a adoptat un astfel de comportament autoritar, impulsiv, neprincipial fata de colegi si fata de conducerea Inspectiei Judiciare si este prima data cand doamna inspector a avut o astfel de atitudine sfidatoare fata de colegi (...) Prin acest comportament, doamna inspector a adus prejudicii, cu scopul decredibilizarii institutiei", a mai afirmat Gheorghe Stan.



El a mai spus ca Elena Radescu a mers la sediul Directiei Nationale Anticoruptie fara a se consulta cu membrii echipei si fara a anunta conducerea Inspectiei Judiciare, asa cum prevede regulamentul.





"In ceea ce priveste abaterea disciplinara prevazuta de art. 99 lit. a), s-a retinut ca inspectorul judiciar cercetat disciplinar a adoptat o conduita contrara demnitatii si prestigiului functiei pe care o exercita prin afirmatiile nereale, facute intr-o interventie telefonica la un post de televiziune.Cu referire la abaterea disciplinara prevazuta de art. 99 lit. m) teza a II-a, s-a retinut ca, in calitate de coordonator al echipei de inspectori judiciari care urma sa efectueze un control la Directia Nationala Anticoruptie, inspectorul a incalcat procedura regulamentara prin aceea ca a discutat cu procurorul-sef al respectivei unitati de parchet conditiile de efectuare a controlului fara ca, in prealabil, sa consulte membrii echipei de control si solicite comunicarea datelor si informatiilor necesare in raport de obiectivele controlului, prin adresa avizata de directorul Directiei de inspectie judiciara pentru procurori, si sa instiinteze conducerea Inspectiei Judiciare", se spune in comunicatul Inspectiei Judiciare.Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la raspunderea magistratului in cauza, mai transmite sursa citata. Elena Radescu a acuzat in septembrie conducerea IJ de imixtiune in efectuarea controlului , printr-o serie de dispozitii ilegale, si prelungirea nejustificata a perioadei de control de natura a perturba activitatea DNA. Ea sustine, intr-o nota de 12 pagini transmisa CSM, ca dispozitiile date sunt “de natura de a crea conditii pentru scurgeri de informatii in cauze aflate in proceduri speciale”.