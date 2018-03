UPDATE Marea Britanie expulzeaza 23 de diplomati rusi si rupe relatiile la nivel inalt cu Moscova. May: Este "tragic" ca presedintele Putin a procedat astfel

Discursul premierului britanic a venit miercuri la foarte scurt timp dupa ce ambasadorul Moscovei la Londra a avertizat ca vor exista masuri reciproce daca Regatul Unit expulzeaza diplomati rusi."Respectand Conventia de la Viena, Regatul Unit va expulza acum 23 de diplomati rusi care au fost identificati ca ofiteri de informatii nedeclarati”, a spus May."Vom pune sub sechestru active ale statului rus oriunde vom avea dovezi ca ar putea fi folosite sa ameninte viata sau proprietatile cetatenilor sau rezidentilor britanici", a adaugat ea.May a spus ca vor fi anulate contactele la nivel inalt cu Rusia.Invitatia catre ministrul de externe Sergei Lavrov de a vizita Marea Britanie a fost retrasa. De asemenea, ministrii si demnitarii din Regatul Unit nu vor merge la Cupa Mondiala de fotbal de anul acesta.Theresa May a afirmat ca vor si luate si alte masuri, care nu vor fi facute publice.Ea a precizat ca Marea Britanie voia o relatie mai buna cu Rusia. Este "tragic" ca presedintele Putin a actionat in acest fel. May spune ca Regatul Unit nu este singur in aceasta situatie si ca a discutat cu tari aliate care il sprijina.Amintim ca agentul dublu rus Sergei Skripal si fiica sa, Yulia au ajuns in urma cu zece zile in stare critica la spital dupa ce au fost oraviti cu o substanta ce ataca sistemul nervos in orasul britanic Salisbury.